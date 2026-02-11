توتنهام يقيل مدربه فرانك لتراجع النتائج

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي اليوم الأربعاء إقالة مدربه توماس فرانك بعد تسعة أشهر من توليه المسؤولية، وذلك بعد سلسلة من النتائج السيئة التي تركت النادي الواقع في شمال لندن يحوم بفارق خمس نقاط فوق منطقة الهبوط.
وزادت الضغوط مؤخرا على فرانك وتركت الهزيمة 2-1 على ملعبه أمام نيوكاسل يونايتد أمس الثلاثاء الفريق في المركز السادس عشر برصيد 29 نقطة من 26 مباراة ليقترب أكثر من منطقة الهبوط.
ولم يحقق الفريق سوى فوز واحد في آخر 11 مباراة، وانتصارين فقط في آخر 17 مواجهة بجميع المسابقات.
ومن المتوقع أن يتولى الهولندي جوني هايتينجا، المدرب المساعد، القيادة الفنية بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم.