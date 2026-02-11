 توتنهام يقيل مدربه فرانك لتراجع النتائج - بوابة الشروق
الأربعاء 11 فبراير 2026 12:55 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد أزمة إمام عاشور.. ما تقييمك لعقوبة الأهلي؟
النتـائـج تصويت

توتنهام يقيل مدربه فرانك لتراجع النتائج

الشروق
نشر في: الأربعاء 11 فبراير 2026 - 12:38 م | آخر تحديث: الأربعاء 11 فبراير 2026 - 12:38 م

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي اليوم الأربعاء إقالة مدربه توماس فرانك بعد تسعة أشهر من توليه المسؤولية، وذلك بعد سلسلة من النتائج السيئة التي تركت النادي الواقع في شمال لندن يحوم بفارق خمس نقاط فوق منطقة الهبوط.

وزادت الضغوط مؤخرا على فرانك وتركت الهزيمة 2-1 على ملعبه أمام نيوكاسل يونايتد أمس الثلاثاء الفريق في المركز السادس عشر برصيد 29 نقطة من 26 مباراة ليقترب أكثر من منطقة الهبوط.

ولم يحقق الفريق سوى فوز واحد في آخر 11 مباراة، وانتصارين فقط في آخر 17 مواجهة بجميع المسابقات.

ومن المتوقع أن يتولى الهولندي جوني هايتينجا، المدرب المساعد، القيادة الفنية بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك