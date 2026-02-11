سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يؤدي الوزراء الجدد في التشكيل الحكومي المرتقب، بعد قليل، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، إيذانًا ببدء مهامهم الرسمية ضمن التعديل الوزاري الجديد.



ويأتي أداء اليمين في إطار استكمال إجراءات تعديل تشكيل الحكومة، بما يدعم جهود الدولة في تنفيذ خطط التنمية الشاملة وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي خلال المرحلة المقبلة.



ومن المقرر أن يعقب مراسم أداء اليمين توجيهات رئاسية للوزراء الجدد بشأن أولويات العمل خلال الفترة المقبلة، بما يضمن تحقيق مستهدفات الدولة وتعزيز مسار الإصلاح والتنمية.



وانطلقت، مساء أمس الثلاثاء، أعمال جلسة مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لنظر التعديل الوزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

وقال المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، إنه تلقى كتابًا يخطره بالتعديل الوزاري في بعض الوزارات، عملًا بحكم المادتين 137 للدستور و129 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وتلا ما جاء في كتاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي تضمن أسماء المرشحين بالتعديل الوزاري كالآتي:

الدكتور حسين أحمد عيسى نائب لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية

الدكتور خالد عبد الغفار وزيرا للصحة والسكان

المهندس كامل الوزير وزيرا للنقل

الدكتورة منال عوض وزيرا للتنمية المحلية والبيئة

بدر عبد العاطي وزيرا للخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج

محمد فريد محمد صالح وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية

الدكتور عبد العزيز قنصوة وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي

المهندسة راندة المنشاوي وزيرا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

المهندس رأفت هندي وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

ضياء رشوان وزيرا للإعلام

اللواء صلاح سليمان وزيرا للدولة والإنتاج الحربي

المستشار هاني عازر وزيرا لشئون المجالس النيابية

المستشار محمود حلمي الشريف وزيرا للعدل

الدكتورة جيهان زكي وزيرة للثقافة

الدكتور أحمد رستم وزيرا للتخطيط

حسن رداد وزيرا للعمل

جوهر نبيل وزيرا للشباب والرياضة

المهندس خالد ماهر وزيرا للصناعة

السفير محمد أبو بكر فتاح نائبا لوزير الخارجية للشئون الإفريقية

المهندس أحمد عمران احمد عمران نائبا لوزير الإسكان للمرافق

الدكتورة سمر محمود عبد الواحد إبراهيم نائبا لوزير الخارجية للتعاون الدولي