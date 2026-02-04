إندونيسيا: ثوران بركان جبل سيميرو 7 مرات في 3 ساعات في جاوة الشرقية

ثار بركان جبل سيميرو، الذي يقع على حدود منطقتي لوماجانج ومالانج في جاوة الشرقية، سبع مرات خلال ثلاث ساعات، صباح اليوم الأربعاء، ما أدى إلى إطلاق أعمدة من الرماد البركاني يتراوح ارتفاعها بين 300 و800 متر فوق القمة.

ووقع الثوران الأول في الساعة الرابعة و58 دقيقة صباحا، ما أدى إلى ظهور عمود من الرماد، يبلغ ارتفاعه حوالي 500 متر، والذي انجرف باتجاه الشمال الشرقي، طبقا لملاحظات من مركز مراقبة جبل سيميرو، حسب وكالة أنتارا نيوز الإندونيسية للأنباء اليوم الأربعاء.

وأعقب ذلك الثوران الثاني في الساعة السادسة و10 دقائق صباحا، حيث وصل عمود الرماد إلى ارتفاع حوالي 700 متر فوق القمة.

ووقع الثوران الثالث في الساعة السادسة و56 دقيقة صباحا، حيث انخفض عمود الرماد إلى حوالي 300 متر، وظهر باللون الأبيض إلى الرمادي مع انجراف شدة الضوء شمالا.

يذكر أن إندونيسيا، التي تُعد دولة أرخبيلية، تقع في منطقة معرضة للبراكين تُعرف بـ "حلقة النار في المحيط الهادئ"، مما يجعل البلاد عرضة للبراكين والزلازل.