وزير الخارجية الأمريكي: مكان إجراء المحادثات مع إيران لا يزال قيد الدراسة

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، إن مكان إجراء المحادثات مع إيران لا يزال قيد الدراسة.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة رويترز، أن الحكومة الإيرانية وافقت في السابق على صيغة لعقد اجتماع يوم الجمعة في تركيا، لكن يبدو أنها غيرت رأيها.

وأوضح روبيو أن المبعوث الخاص ستيف ويتكوف مستعد لحضور اجتماع يوم الجمعة كما هو مقرر، وتابع: «في نهاية المطاف، الولايات المتحدة مستعدة للتفاوض، ولطالما كانت مستعدة للتفاوض مع إيران».

وسبق أن أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن وزير الخارجية الإيرانى عباس عراقجى سيلتقى يوم الجمعة المقبل مع ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فى العاصمة العمانية مسقط.

وأضافت التقارير أن المحادثات ستقتصر على الملف النووى ورفع العقوبات المفروضة على إيران.