نفى مسئول مقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المزاعم التي أشارت إلى تورط الاستخبارات الروسية في فضيحة جيفري إبستين المدان في جرائم جنسية

وكتب كيريل ديميترييف عبر منصة إكس اليوم الأربعاء أن "النخبة اليسارية اليائسة الفاسدة المحتضرة مرتعبة وتحاول التضليل. لقد سئم العالم من أكاذيبكم ولا يمكنها خداعه".

وجاء البيان بعد إعلان رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك عن تحقيق بشأن أحدث ملفات إبستين التي نشرتها الولايات المتحدة.

وسلط توسك الضوء على مؤشرات على أن إبستين ربما كانت له علاقات وثيقة بروسيا.

وكتب دميترييف ردا على ذلك: "لقد تم فضح ماكينة دعايتكم التآمرية المزيفة".

وأضاف: "هذه هي نهاية اللعبة بالنسبة للنخبة الليبرالية الفاسدة والتي عادة ما تكون شيطانية".

يشار إلى أن دميترييف هو المفاوض الروسي الرئيسي في المحادثات مع الولايات المتحدة ويقال إنه أسس علاقات قوية مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف.