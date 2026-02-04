كشفت الشركة المنتجة لمسلسل "اسأل روحك" عن كواليس التصوير، استعدادًا لعرضه في موسم دراما رمضان 2026.

وتبدأ أحداث المسلسل بانتشار فيديو صادم على مواقع التواصل الاجتماعي يكشف مقتل الفنانة الشهيرة لوجاينا سلطان، وهي القضية التي أُغلقت قبل سنوات باعتبارها واقعة انتحار.

يعيد الفيديو فتح القضية ويشعل الرأي العام، ليكلف وكيل النيابة "خالد عطوان" بإعادة التحقيق في واحدة من أكثر القضايا غموضًا وإثارة للجدل.

وخلال رحلة البحث تتشابك قصص الحب والكراهية والانتقام والندم، وتتعدد الأماكن والشخصيات في رحلة بحث عن قاتل لوجاينا.

يذكر أن المسلسل دراما اجتماعية مليئة بالتشويق والإثارة، ويُعرض على قنوات النهار والسعودية، ومن بطولة ياسمين رئيس، أحمد فهمي، داليا مصطفى، هاجر عفيفي، آية سليم، صبري فواز، نهال عنبر، وإسماعيل فرغلي، ومن إخراج أسامة عرابي، وإنتاج شرين مجدي.

من ناحية أخرى، تستعد المنتجة شيرين مجدي لإطلاق مسلسل كرتوني رسوم متحركة للأطفال والعائلة بعنوان "نوح ونور".