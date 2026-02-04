تغريم التيك توكر مروة يسري 100 ألف جنيه لاتهامها بالتشهير بمنتجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

قررت محكمة جنح الاقتصادية في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، تغريم التيك توكر "مروة يسري" الشهيرة إعلاميًا بـ"ابنة مبارك" 100 ألف جنيه؛ لاتهامها بالسب والقذف والتشهير بسيدة "منتجة فنية" عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد فوزي، وعضوية المستشارين ياسمين أحمد علي، وخالد عبد السلام أصلان، ومحمد عصام فؤاد، وسكرتير المحكمة محمد عبد الحفيظ.

وجاء في التحقيقات، أن المتهمة انتهكت حرمة الحياة الخاصة للمدعية بنشرها محتوى عبر حسابها الإلكتروني من شأنه المساس بها، وتعمد إزعاجها ومضايقتها بإساءة استعمال وسائل الاتصالات، وبالعرض على نيابة الشئون الاقتصادية وغسيل الأموال، قررت إحالتها إلى المحكمة الاقتصادية لمحاكمتها.

وكانت النيابة العامة قررت حبس المتهمة، التي سبق وادعت انتسابها للرئيس الراحل محمد حسني مبارك، على ذمة التحقيقات، لحين ورود تحريات الإدارة العامة للتكنولوجيا والمعلومات، وسماع شهادة أحد الأشخاص في واقعة تتعلق باتهامات تجارة الأعضاء، واتهامها بـ"سب وقذف شخصيات عامة، وتعمد الإزعاج باستخدام وسائل التواصل، وإنشاء حساب إلكتروني بهدف ارتكاب جريمة".

وألقت الشرطة القبض على المتهمة داخل شقة سكنية في منطقة سيدي بشر شرقي الإسكندرية، وذلك على خلفية ادعائها أنها ابنة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك من الفنانة المعتزلة "إ.ال"، حيث كانت تستخدم الشقة في بث "اللايفات" المصورة بتقنية الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي.

يذكر أن المتهمة كررت ظهورها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"يوتيوب"، تدّعي أنها الابنة غير المعلنة للرئيس الأسبق من فنانة معتزلة، وأنها تعرضت للظلم، رغم أنها ثمرة زواج "سري" تم إخفاؤه حفاظًا على المصالح العامة.

وبتقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط الفتاة صانعة المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي في محل إقامتها بنطاق دائرة قسم شرطة إمبابة، محافظة الجيزة، وذلك أثناء تواجدها في الإسكندرية.

وبتفتيشها، وُجد بحوزتها هاتفان محمولان، وبفحصهما فنيًا تبين احتواء أحدهما على محفظة مالية بها مبالغ محولة من الخارج، وتم التحفظ على الهواتف المحمولة، وتحرير المحضر رقم 1385 لسنة 2025 جنح اقتصادية، وبالعرض على النيابة أحالت القضية لمحكمة الإسكندرية الاقتصادية التي أصدرت حكمها المُتقدم.

وكانت الفنانة "و.ع" تقدمت ببلاغ ضد المتهمة بعد قيامها بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتهم فيها المدعية بالتشهير، والزعم بقيامها بالاتجار في الأعضاء البشرية مع سيدة أخرى، وحصلت على حكم قضائي من محكمة جنح مستأنف الاقتصادية في الإسكندرية بحبس المتهمة عامين، وتغريمها 100 ألف جنيه، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، وذلك في القضية رقم 1064 لسنة 2025 اقتصادية أول المنتزه.