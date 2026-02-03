علق الإعلامي محمد علي خير، على رد الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تساؤل أحد المواطنين بمعرض الكتاب، حول موعد شعور الناس بتحسن مستوى المعيشية.

وقال خلال برنامجه «المصري أفندي» المذاع عبر فضائية «الشمس»، إن سؤال المواطن «متى سيشعر الناس بتحسن المعيشة؟» هو سؤال الـ 100 مليون مواطن، متسائلا: «مش الحكومة عملت إصلاح اقتصادي وإحنا شاركنا الحكومة فيه بقالنا 10 سنين؟ الطبيعي أقول للحكومة: متى سنشعر بالتحسن؟».

واستشهد بتصريحات الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، بأن التحسن يحتاج لسنوات.

ورد على إجابة الدكتورة رانيا المشاط، التي دعت المواطنين بـ «العمل أكثر» لزيادة موارد الحكومة ومن ثم زيادة دخولهم، قائلا: «يا معالى الوزيرة، الناس طول اليوم في الشارع مابتروحش، كبار الناس وكبار الموظفين في مصر بقوا شغالين على (أوبر)، محاسبين في جهات محترمة جدًا، وصحفيين، وناس كثيرة، اللي عنده عربية دلوقتي مشغلها أوبر يا معالي الوزيرة.. نشتغل أكتر يعني إيه؟ دي مش إجابة؟ يعني إيه نشتغل أكثر!»، بحسب قوله.

وضرب مثالا بمهندس يعمل في شركة سواء حكومية أو قطاع خاص من التاسعة صباحا حتى السادسة، أو عامل في محل سيراميك يعمل 12 ساعة ويتقاضى 6 آلاف جنيه وليس 7 آلاف، متسائلا: «أشتغل أكتر فين؟».

وطالب بضرورة تقديم «ردود تقنع الناس والرأي العام»، معقبا: «إحنا عايزين ردود تقنع الناس، وتقنع الرأي العام.. ده رد لا يغني من جوع.. المواطن هيشتغل إيه بعد الـ 24 ساعة؟ المواطن يعمل 30 ساعة في الـ 24 ساعة، والـ 30 ساعة ذهنه مشغول بلقمة العيش، همّ المواطن المصري اليوم هما التلات وجبات، ده الهم الوحيد».

وتوجه بحديثه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قائلا : «أتمنى من الدكتور مصطفى مدبولي، هناك سؤال في الشارع المصري من الـ 100 مليون مواطن بيقولوا لحضرتك: بعد مرور 10 ولا 8 سنوات على خطة الإصلاح.. متى يشعر المواطن بالتحسن؟، أنا عندي الإجابة؛ لكن أنا مش مسئول، وهرجع لإجابة دكتور يوسف بطرس غالي بيقول: سنوات».