كشف الجهاز الإداري لقطاعات الكرة بنادي الزمالك تفاصيل ما حدث في مباراة فريق الشباب مواليد 2005 أمام حرس الحدود، التي أُقيمت اليوم الأربعاء على مجمع ملاعب الناشئين بالقلعة البيضاء، في الجولة الثامنة عشرة من دوري الفريق الثاني.

وأكد الجهاز الإداري أن المباراة أُقيمت في موعدها المحدد بشكل طبيعي اليوم الأربعاء في الثانية والنصف عصرًا، بحضور طاقم تحكيم المباراة والفريقين.

وأضاف أن المباراة انطلقت بشكل طبيعي رغم تأخر سيارة الإسعاف، ولم يعترض الفريق الضيف على تأخرها، واستمر اللعب إلى أن سجل الزمالك هدفه الأول في الدقيقة الثالثة من الشوط الأول عن طريق اللاعب أنس وائل.

وأشار الجهاز الإداري إلى أن المباراة استمرت حتى الدقيقة 13، وبعدها اعترض فريق حرس الحدود على تأخر سيارة الإسعاف، على الرغم من علمهم قبل انطلاق اللقاء بتأخرها، مع التأكيد على قيام النادي بحجز الإسعاف مسبقًا كما هو متبع دائمًا، وفقًا للائحة المسابقات.

واختتم أن سيارة الإسعاف حضرت إلى ملعب اللقاء في الدقيقة 22 من زمن الشوط الأول، وقام فريق حرس الحدود بالانسحاب رغم تواجد السيارة، بجانب علمهم مسبقًا قبل انطلاق المباراة بتأخر وصول سيارة الإسعاف.