غزل المحلة يجدد عقد محمود صلاح لمدة 3 سنوات ونصف

أعلن نادي غزل المحلة تجديد تعاقد محمود صلاح، لاعب الفريق، لمدة 3 سنوات ونصف.

وكتب نادي غزل المحلة في بيان رسمي: «أنهت لجنة التعاقدات بنادي غزل المحلة إجراءات تمديد التعاقد مع لاعب الفريق محمود صلاح، وذلك بعد جلسة خاصة عقدها اللاعب مع تامر خليل، تم خلالها الاتفاق على تجديد تعاقده لمدة ثلاث سنوات ونصف».

وأضاف البيان: «ويُعد محمود صلاح من أبرز المواهب المصرية الواعدة، حيث يعوّل عليه الجهاز الفني كثيرًا في صناعة الفارق خلال المباريات القادمة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في ظل ما قدمه من مستويات مميزة الفترة السابقة».

واختتم: «ومن جانبه، أكد تامر خليل أن مجلس إدارة النادي، برئاسة وليد خليل، يولي اهتمامًا خاصًا بدعم أبناء النادي والحفاظ على العناصر المميزة داخل صفوف الفريق، مشددًا على أن غزل المحلة يواصل العمل وفق استراتيجية واضحة تهدف إلى بناء فريق قوي من أبناء النادي قادر على المنافسة وتحقيق طموحات جماهيره العريقة».