أمريكا والأمم المتحدة تدشنان صندوقا لدعم السودان

تسعى الولايات المتحدة والأمم المتحدة لحشد الدعم لإرسال مساعدات إنسانية للسودان الذي تمزقه الحرب، حيث دشنتا صندوق السودان الانساني بقيمة 700 مليون دولار بمساهمات من الإمارات العربية المتحدة وأمريكا.

وقالت إدارة ترامب أمس الثلاثاءإنها ستساهم بـ 200 مليون دولار في المبادرة من ملياري دولار خصصتهما العام الماضي لتمويل المشاريع الانسانية حول العالم. فيما قالت الإمارات إنها ستقدم 500 مليون دولار.

ذوكر توم فليتشر، الذي يترأس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الانسانية: "اليوم نعلن أن المجتمع الدولي سوف يعمل سويا لإنهاء هذه المعاناة وضمان وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى المجتمعات التي تحتاجها بشدة".

وأضاف فليتشر أنهم حددوا بداية شهر رمضان كموعد "لإحراز تقدم ملموس بهذا الشأن".