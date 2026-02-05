 الجيش الإيراني يحذر: أي حرب مستقبلية ستطال كامل المنطقة والقواعد الأمريكية - بوابة الشروق
الخميس 5 فبراير 2026
الجيش الإيراني يحذر: أي حرب مستقبلية ستطال كامل المنطقة والقواعد الأمريكية

وكالات
نشر في: الخميس 5 فبراير 2026 - 12:46 م | آخر تحديث: الخميس 5 فبراير 2026 - 12:46 م

حذر المتحدث باسم الجيش الإيراني من أن اندلاع أي حرب مستقبلية سيشمل كامل المنطقة وجميع القواعد الأمريكية المنتشرة فيها، مؤكداً استعداد القوات الإيرانية للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة.

وأضاف المتحدث أن القوات المسلحة الإيرانية في أعلى درجات الجاهزية، مشدداً على أنه "إذا اختار العدو طريق الحرب، فنحن جاهزون للرد"، في إشارة إلى تصاعد التوترات الإقليمية واحتمالات المواجهة، بحسب وكالة تسنيم الإيرانية.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصعيد سياسي وعسكري متبادل في المنطقة، وتزامناً مع حديث متزايد عن خيارات عسكرية محتملة، إلى جانب مساعٍ دبلوماسية لمفاوضات غير مباشرة بين طهران وواشنطن بشأن الملف النووي.

