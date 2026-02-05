صحة غزة: 27 شهيدا و18 إصابة جراء عدوان الاحتلال آخر 24 ساعة

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الخميس، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية: 27 شهيدًا، و18 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، إلى 574 شهيدًا، و1518 إصابة، و717 شهيدًا انتشلت جثامينهم.

وأشارت إلى ارتفاع الإحصائية التراكمية للضحايا منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، إلى 71 ألفًا و851 شهيدًا، و171 ألفًا و626 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وفي وقت سابق، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

واستشهد مواطن فلسطيني بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، في خان يونس جنوبي قطاع غزة، مع استمرار خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، في حين استشهد محرر مبعد إلى غزة ومواطن آخر متأثرين بإصابتهما بقصف سابق.

وأفاد مصدر محلي باستشهاد الشاب بهاء محمد الفجم، برصاص قوات الاحتلال في بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس.

كما استشهد المواطن رامي إبراهيم رزق أبو قرشين، متأثرًا بجروح أُصيب بها بقصف إسرائيلي قبل أشهر بمدينة خانيونس.

واستشهد الأسير المحرر باسل الهيموني، من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، اليوم الخميس، متأثرًا بإصابته في قصف إسرائيلي استهدفه أمس الأربعاء في قطاع غزة، بعد سنوات من إبعاده قسرًا إلى القطاع عقب الإفراج عنه ضمن صفقة وفاء الأحرار عام 2011.