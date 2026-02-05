مؤسسات الأسرى: الاحتلال يعتقل 350 طفلا فلسطينيا في سجني مجدو وعوفر

نشر نادي الأسير الفلسطيني، صباح الخميس، تحديثًا لأعداد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي – شهر فبراير 2026.

وقال في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن هذه المعطيات تستند إلى ما ورد عن مؤسسات الأسرى، وما أعلنته إدارة سجون الاحتلال حتى شهر فبراير 2026.

وأشار إلى أن «عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بلغ أكثر من 9300 أسيرًا ومعتقلًا، حتى بداية شهر فبراير».

ونوه أن الأسرى من بينهم 56 أسيرة، بينهن طفلتان، قائلًا إن عدد الأطفال الأسرى، فيبلغ 350 طفلًا، يحتجزهم الاحتلال في سجني مجدو وعوفر.

وذكر أن عدد المعتقلين الإداريين يبلغ 3358، وهي أعلى نسبة ما بين الأسرى المحكومين، والموقوفين، والمصنفين «بالمقاتلين غير الشرعيين».

وأوضح أن عدد من صنّفهم الاحتلال تحت مسمى «المقاتلين غير الشرعيين» 1249 معتقلًا، علمًا أن هذا الرقم لا يشمل جميع معتقلي غزة المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال والمصنّفين ضمن هذه الفئة. ويُذكر أن هذا التصنيف يشمل أيضًا معتقلين عربًا من لبنان وسوريا.