- الساعدي القذافي: أخي سُيف قُتل غدرًا وهو صائم.. وأدعو الجميع للالتزام بالقانون

نعى الساعدي القذافي، أخاه سيف الإسلام القذافي، نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، الذي اغتيل في منزله بمدينة الزنتان غرب ليبيا، مشيرًا إلى أنه سيُدفن بجوار قبر أخيه خميس.

وقال الساعدي، في تدوينة على حسابه الشخصي بمنصة "إكس": "سيدفن جثمانه غدًا الجمعة في بني وليد عند خوتنا الورفلة، وبجوار قبر أخيه خميس معمر القذافي. قُتل غدرًا وهو صائم، وأدعو الجميع إلى الصلاة عليه والالتزام بالنظام العام وعدم الخروج عن القانون".

وأعلن مكتب النائب العام في طرابلس، أمس الأربعاء، وفاة سيف الإسلام معمر القذافي نتيجة تعرضه لأعيرة نارية أصابته في مقتل، مؤكداً بدء فريق التحقيق في إجراءات إقامة الدعوى العمومية ضد المشتبهين بارتكاب الجريمة حال تحديدهم خلال عمليات البحث والتحقيق الجارية.

وأكد الفريق السياسي لسيف الإسلام القذافي في بيان يوم الثلاثاء مقتله على يد أربعة مسلحين اقتحموا مقر إقامته في مدينة الزنتان، وعطلوا كاميرات المراقبة قبل أن يدخلوا معه في اشتباك مسلح أدى إلى مقتله.

من جانبه، أعلن رئيس جهاز الإسعاف والطوارئ فرع بني وليد، محمد بن نيران، خروج سيارة تابعة للجهاز تحمل جثمان سيف القذافي من الزنتان متجهة إلى مدينة بني وليد.