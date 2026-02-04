جنود الناتو في ليتوانيا ينضمون إلى اللواء الألماني 45 مدرعات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يواصل لواء الجيش الألماني في ليتوانيا، توسيع نطاق قوامه؛ حيث شهدت مدينة كاوناس الليتوانية اليوم الأربعاء مراسم عسكرية رسمية تم خلالها ضم جنود حلف شمال الأطلسي (الناتو) المتمركزين هناك سابقاً إلى "لواء المدرعات 45" المعروف باسم لواء ليتوانيا.

وبناءً على ذلك، بات جنود "مجموعة القتال متعددة الجنسيات في ليتوانيا" تحت قيادة هذا اللواء، لتصل القوة البشرية للقوات المتواجدة على الأرض إلى نحو 1700 فرد.

وتأتي هذه الخطوة من جانب ألمانيا بتشكيل "لواء المدرعات 45" رداً على ما تعتبره تهديدات متزايدة يواجهها الحلف الأطلسي من جانب روسيا.

وكان اللواء دخل الخدمة رسميا في أبريل 2025، ومن المقرر أن يصبح وحدة قتالية جاهزة للعمليات بالكامل بحلول عام 2027، بقوة إجمالية تصل إلى 4800 جندي و200 موظف مدني.

وخلال مراسم الحفل الذي أقيم في ثاني أكبر مدينة في ليتوانيا، قال وزير الدفاع الليتواني روبرتاس كاوناس إن " الدور القيادي لألمانيا في حماية الجناح الشرقي للناتو لا يقدر بثمن".

وأضاف أن اللواء يمثل "أفضل وسيلة ردع لبلدنا ولمنطقتنا"، كما يرسل إشارة واضحة إلى روسيا.

ويمثل نقل هذا اللواء إلى ليتوانيا فصلاً جديداً في أنشطة الجيش الألماني؛ فخلافا للمهمات الخارجية السابقة، تُعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تمركز وحدة عسكرية كبرى بشكل دائم خارج حدود البلاد.

يشار إلى أن ليتوانيا الواقعة في منطقة البلطيق تزامل ألمانيا في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.