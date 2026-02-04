 ابن ولية العهد النرويجية هويبي يدلي بشهادته باكيا في محاكمته بتهم اغتصاب - بوابة الشروق
الأربعاء 4 فبراير 2026
ابن ولية العهد النرويجية هويبي يدلي بشهادته باكيا في محاكمته بتهم اغتصاب

أوسلو - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 4 فبراير 2026 - 5:28 م | آخر تحديث: الأربعاء 4 فبراير 2026 - 5:29 م

انهار ماريوس بورج هويبي، الابن الأكبر لولية العهد الأميرة ميته ماريت من علاقة سابقة، باكيا لدى بدء الإدلاء بشهادته اليوم الأربعاء أثناء محاكمته بالاغتصاب وتهم أخرى.

وقال المتهم "29 عاما": "من الصعب بالنسبة لي أن أتحدث أمام حشد كبير من الأشخاص. إن الصحافة تطاردني منذ أن كان عمري ثلاث سنوات".

وذكر هويبي، أنه "عاش حياة لا يمكن للكثيرين تصورها... بها الكثير من الحفلات والمشروبات الكحولية والمخدرات".

وأشار إلى أن الجنس وتعاطي المخدرات كانا جزءا من حياته.

وارتدى الشاب النرويجي في المحكمة في ثاني يوم لمحاكمته سترة رمادية داكنة ووضع على عينيه نظارة.

ويواجه هويبي 38 تهمة من بينها أربع تهم اغتصاب.

