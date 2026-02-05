زيلينسكي: نتوقع تبادل الأسرى مع روسيا في المستقبل القريب

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، أنه بعد عقد اجتماعات ثلاثية في الإمارات العربية المتحدة، تتوقع أوكرانيا تبادل الأسرى مع روسيا في المستقبل القريب، ومن المقرر استئناف المحادثات غدا.

وقال زيلينسكي - في خطابه المتلفز المسائي الذي نشر على تطبيق تيليجرام - "وردنا تقريرا من وفدنا بعد اجتماعات اليوم، حيث جرت مفاوضات ثلاثية. كما جرى تواصل بين فريقنا والجانب الأمريكي. ..وناقشنا النتائج الأولية لمفاوضات اليوم، والتي ستستأنف غدا".

وأشار إلى أنه من المتوقع اتخاذ خطوة مهمة.. وقال: "ستكون هناك خطوة مهمة نتوقع تبادل الأسرى في المستقبل القريب. يجب إعادة أسرانا إلى الوطن".

وتابع: "موقفنا الأوكراني واضح تماما: يجب إنهاء الحرب فعليً. وعلى روسيا أن تكون مستعدة لذلك".

وأشار إلى ضرورة ضمان الشركاء لتحقيق هذه العملية.

وبدأت اليوم الأربعاء في الإمارات العربية المتحدة جولة أخرى من الاجتماعات الثلاثية التي تضم ممثلين عن أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا.



