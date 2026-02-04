حماس: تصعيد الاحتلال لعدوانه يؤكد نوايا نتنياهو المبيتة لتعطيل تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق

قالت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، إن تصعيدَ الاحتلال الإسرائيلي لقصفه الإجرامي على مختلف مناطق قطاع غزة، والذي أسفر عن ارتقاء أكثر من 20 مدنيًا، بينهم 4 أطفال ومسعف، يُشكّل استمرارًا مباشرًا لحرب الإبادة والعدوان، ويؤكّد النوايا المبيّتة لمجرم الحرب بنيامين نتنياهو، لتعطيل تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وعلى رأسها تعطيل فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

وأكدت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم الأربعاء، أن «مزاعمَ الاحتلال المجرم بوقوع حادثة إطلاق نار استهدفت أحد جنوده ليست سوى ذريعةٍ واهية لتبرير مواصلة القتل والعدوان بحق الفلسطينيين، ومحاولةٍ إجرامية لفرض واقعٍ دائم من التنكيل والإرهاب في قطاع غزة، في استخفافٍ صارخ باستحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار والتفاهمات القائمة».

ونوهت أن «الوسطاء والدول الضامنة للاتفاق مطالبون باتخاذ موقف حازم تجاه سلوك مجرم الحرب نتنياهو، الذي يعمل بشكل ممنهج على إفشال الاتفاق، واستئناف الإبادة والقتل والتجويع في غزة».

وحذرت من أن «ما يقوم به الاحتلال من عدوانٍ متواصل، رغم الانتقال إلى المرحلة الثانية وفتح معبر رفح، يمثّل تخريبًا متعمّدًا لجهود تثبيت وقف إطلاق النار، وإمعانًا في سياسة القتل والحصار التي تنتهجها حكومة الاحتلال للتهرّب من استحقاقات خطة ترامب التي التزمت بها الحركة؛ الأمر الذي يستوجب ضغطًا دوليًا فوريًا لوقف هذه الانتهاكات، وإلزام الاحتلال باحترام تعهداته والتزاماته بموجب اتفاق وقف إطلاق النار».

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن مستشفياتها استقبلت خلال الساعات الأخيرة 21 شهيدًا و38 إصابة، جراء الاستهدافات الإسرائيلية بمختلف أنحاء القطاع.

وأعلنت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا خروقات الاحتلال منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، إلى 556 شهيدًا، و1500 إصابة، و717 شهيدًا انتشلت جثامينهم.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة الضحايا التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، إلى 71 ألفًا و824 شهيدًا، و171 ألفًا و608 إصابات.