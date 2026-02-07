عراقجي: الصواريخ الباليستية خارج التفاوض والتخصيب مستمر



علق وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على المحادثات مع الأمريكيين اليوم، وقال إنه على الرغم من وجود بداية جيدة، إلا أنه لا يمكن إجراء مفاوضات بشأن قضية الصواريخ الباليستية: "هذه مسألة دفاعية".

وقال عراقجي أيضاً إن طهران تعتبر الوقف التام لتخصيب اليورانيوم خارج نطاق المفاوضات.

ومع ذلك، أضاف أن الإيرانيين مستعدون للتوصل إلى اتفاق بشأن التخصيب يرضي الطرفين: "تعتمد كمية تخصيب اليورانيوم على احتياجاتنا، ولن يخرج اليورانيوم المخصب من إيران"، بحسب وكالة "معاً" الفلسطينية.

أكد عراقجي أن مفاوضات الأمس كانت غير مباشرة واقتصرت على القضايا النووية.

وقال إن المحادثات التي جرت في عُمان الليلة الماضية كانت بداية جيدة.

وأضاف أن الطريق لبناء الثقة بين الأطراف لا يزال طويلاً.

أكد عراقجي أن الصواريخ الباليستية الإيرانية ليست مطروحة على جدول الأعمال، وأشار إلى ضرورة أن تكون المفاوضات خالية من التهديدات ، معرباً عن أمله في أن يكون هذا هو توجه الولايات المتحدة أيضاً.

وقال: "إن احتمال نشوب حرب قائم دائماً، ونحن على أهبة الاستعداد لها ولمنع نشوبها. ليس لدينا خيار مهاجمة الأراضي الأمريكية إذا هاجمتنا، لكننا سنهاجم قواعدها في المنطقة في حال حدوث ذلك".

وأضاف وزير الخارجية أنه لا يوجد حاليًا موعد محدد لجولة أخرى من المحادثات، "ونحن والأمريكيون نعتقد أنه ينبغي أن يحدث ذلك قريبًا".

من المتوقع استمرار المحادثات في الأيام المقبلة، إلا أن الخلافات بين الجانبين لا تزال واسعة، وذلك بحسب ما ورد في نشرة قناة كان الليلة الماضية.

وتؤكد طهران باستمرار أن هذه المحادثات تقتصر على الملف النووي، بينما حضرت الولايات المتحدة، برفقة الجنرال الأمريكي كوبر، لمناقشة إعادة تأهيل الصواريخ الباليستية.

وفي محاولة لتضييق هذه الخلافات ووضع إطار عمل لاستئناف المحادثات، تعمل قطر ودول أخرى على التوسط بين الجانبين.