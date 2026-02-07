الإعدام للمتهم بالتعدي على طفلة في الزراعات بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، اليوم السبت، في القضية رقم 9236 جنايات قسم بلبيس لسنة 2025، بالتصديق على الرأي الشرعي لمفتي الديار المصرية، ومعاقبة شاب بالإعدام؛ لاتهامه باستدراج طفلة يتيمة والتعدي عليها في أرض زراعية.

كانت النيابة العامة أحالت المتهم "م ت س ح" 24 عاما، إلى المحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بخطف المجني عليها، طفلة عمرها 11 عاما، والتعدي عليها في إحدى الأراضي الزراعية بدائرة قسم شرطة بلبيس.

وتبين من التحريات أن الطفلة المجني عليها يتيمة الأب ومقيمة في بندر بلبيس، وكانت في طريقها لشراء بعض المستلزمات، إلا أن المتهم استدرجها ثم تعدى عليها جنسيا وأحدث إصابات بالغة بها.

وتبين من تقرير الطب الشرعي أن المتهم قد تعدى على المجني عليها وأفقدها عذريتها، وتسبب في إصابتها بكدمات بالغة في الوجه والعنق ونزيف بالعين.

وأكدت الشاهدة الأولى في القضية، والدة المجني عليها، أن نجلتها أخبرتها بأنها حال سيرها بالطريق العام لشراء متطلبات المنزل جذبها المتهم بالقوة وكرها عنها وتعدى عليها ضربا قبل أن يعتدي عليها جنسيا وتركها إثر استغاثتها المتكررة التي تنبه لها أحد الأهالي على النحو المبين بالتحقيقات.