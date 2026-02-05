مرموش: نحن هنا في مانشستر سيتي من أجل الفوز بالبطولات

أعرب النجم المصري عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي، عن سعادته الكبيرة بتسجيله هدفين في شباك نيوكاسل يونايتد، وقيادة فريقه للتأهل إلى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية «كاراباو»، مؤكدًا أن هدفه وزملاءه هو حصد الألقاب.

وتحدث مرموش في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس» عقب اللقاء، مشيدًا بالأداء الجماعي للفريق، قائلًا: «أظهرنا عقلية رائعة، كنا متماسكين كفريق واحد، ومنذ الدقيقة الأولى كنا في قمة التركيز على المهمة المطلوبة، قدمنا كل ما لدينا من شغف وروح قتالية، ونحن سعداء للغاية بالوصول إلى النهائي».

وعن هدفيه في المباراة، أوضح: «الهدف الأول جاء محظوظًا بعض الشيء، لم تكن لمستي الأفضل، لكن الكرة سكنت الشباك. أحاول دائمًا التحرك بشكل جيد والتواجد في المكان المناسب، وأنا سعيد بتسجيل هدفين».

وبشأن تسجيله خمسة أهداف إجمالًا في مرمى نيوكاسل خلال مباراتي الذهاب والإياب، قال مرموش: «كنت أتمنى تسجيل ثلاثية اليوم، لكنني سعيد بإحراز هدفين، فهذا يمنحنا جميعًا ثقة كبيرة للفوز بالمباراة، وآمل أن ننجح في حسم النهائي أيضًا».

واختتم مرموش تصريحاته بالحديث عن فرصة التتويج بأول ألقابه مع مانشستر سيتي، قائلًا: «مانشستر سيتي واحد من أكبر الأندية في العالم، ونحن هنا من أجل الفوز بالبطولات، نبذل أقصى جهدنا يوميًا للوصول إلى النهائيات وحصد الألقاب، نأمل أن نحقق ذلك من أجل اللاعبين الجدد، وكذلك اللاعبين الذين كانوا هنا من قبل، فقد علمونا أن كل بطولة وكل ميدالية لها قيمة كبيرة».