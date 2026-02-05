نتنياهو يهدد بالرد بقوة غير مسبوقة على أي هجوم إيراني محتمل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إن تل أبيب سترد "بقوة غير مسبوقة" على أي هجوم إيراني محتمل في ضوء تحذيرات إيران من "حرب إقليمية" في حال استهدافها من قبل الولايات المتحدة.

ونقلت قناة "إسرائيل 24" (خاصة) عن نتنياهو قوله لأعضاء لجنة الشئون الخارجية والأمن البرلمانية في جلسة مغلقة: "إذا هاجمونا، فسوف نرد بقوة غير مسبوقة".

وكانت إسرائيل أعلنت في الأسابيع الأخيرة رفع حالة التأهب تحسبا لهجوم صاروخي إيراني ردا على هجوم أمريكي محتمل.

وتراقب إسرائيل عن كثب المفاوضات المرتقبة غدا بين الولايات المتحدة وإيران في العاصمة العمانية مسقط.

وتصر إسرائيل على أن أي اتفاق "يجب أن يشمل البرنامجين النووي والصاروخي الإيراني ووقف دعم المنظمات الحليفة لإيران في المنطقة".

وتصاعدت في الآونة الأخيرة ضغوط من الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل على إيران مع انطلاق مظاهرات شعبية فيها أواخر ديسمبر الماضي، احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وتعتبر إيران أن الولايات المتحدة تسعى عبر العقوبات والضغوط وإثارة الاضطرابات، إلى توفير ذريعة للتدخل الخارجي وصولا لتغيير النظام فيها، وتتوعد بردّ "شامل وغير مسبوق" على أي هجوم يستهدفها، حتى لو كان "محدودا" وفق بعض التصريحات والتسريبات الأمريكية.

وكان الجيش الإيراني حذّر مؤخرا من أن نطاق الحرب سيشمل المنطقة كلها من إسرائيل إلى دول توجد فيها قواعد أمريكية، عقب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالخيار العسكري وحشده عسكريا بالمنطقة.

وتتهم إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول طهران إن برنامجها النووي مصمم للأغراض السلمية، بما في ذلك توليد الكهرباء.



