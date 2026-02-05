كشفت تقارير صحفية سعودية عن استبعاد البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر، من مباراة الفريق المقبلة ضد اتحاد جدة، والتي ستُقام غدًا الجمعة على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الدوري السعودي الممتاز.

وتأتي هذه الخطوة بعد استبعاده من المباراة السابقة أمام الرياض، التي فاز فيها النصر بهدف نظيف.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية" السعودية، تم اتخاذ قرار استبعاد رونالدو من المباراة المقبلة أمام الاتحاد دون إيضاح الأسباب بشكل رسمي.

ويُضاف هذا الاستبعاد إلى سلسلة من الغيابات المثيرة للجدل للنجم البرتغالي، رغم عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية مع الفريق يوم الأربعاء الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن رونالدو غاب عن المباراة الأخيرة ضد الرياض، حيث أفادت تقارير أن اللاعب دخل في تمرد داخلي ضد إدارة ناديه بسبب تدني مستوى الصفقات التي أبرمها النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية.

بينما على الجهة الأخرى، نجح الغريم التقليدي الهلال في التعاقد مع كريم بنزيما، ما زاد من غضب قائد النصر.

ورغم عودته للتدريبات، لا يزال رونالدو بعيدًا عن قائمة الفريق، مما يزيد من التساؤلات حول مستقبله مع النصر في ظل هذه الأوضاع المتوترة.