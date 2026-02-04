أوضح الدكتور أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، ما حدث خلال مناقشة مشروع القانون بتعديل أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 لإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية في مجلس النواب.

وقال العطيفي، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «الصورة مع لميس الحديدي»، المذاع على قناة «النهار»، أمس الثلاثاء، إنه طلب الكلمة لمناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة المعروض ضمن جدول أعمال المجلس، بعد أن فوجئ بعدم منحه الكلمة لفترة طويلة، فيما تحدث أكثر من 20 نائبًا آخر قبل ذلك.

وأضاف أن بعض زملائه من الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن تحدثوا أيضًا قبل منحه الكلمة، ما دفعه إلى التوجه بطلب كتابي إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، كونه حق له وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس.

وأوضح أنه خلال حديثه حول مشروع القانون، وقبل عرض ملاحظات الهيئة البرلمانية على المشروع، طلب نقطة إجرائية وتحدث أن الأولوية في منح الكلمة للهيئات البرلمانية تكون لممثليها قبل الأعضاء، وفق المادة 106 من اللائحة الداخلية الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، مؤكّدًا على أن رئيس المجلس أحرص من في هذا المجلس على تطبيق اللائحة.

ونوه أن بعض الأخبار المغلوطة اجتزأت حديث رئيس المجلس وأخرجته عن سياقه، وهو ما دفع الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن إلى إصدار تصريح لتوضيح الأمور.

وأشار إلى أنه جرى تقديم تعديلين على مشروع القانون، أحدهما من نائبة عن الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، ما يعكس حرص الحزب على المشاركة الفعالة.

وأُثير جدل خلال الجلسة بعد مغادرة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، قاعة المجلس لبعض الوقت. وفي هذا السياق، طالب رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس بعدم مغادرة القاعة الرئيسية قبل انتهاء الجلسة، مؤكدًا على أهمية التزام النواب بالحضور طوال مدة المناقشات.