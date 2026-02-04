ضبط شخص بتهمة انتحال صفة رجل شرطة للنصب على المواطنين بالشرقية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية القبض على شخص ينتحل صفة رجل شرطة للنصب على المواطنين عبر تطبيق هاتفي بالشرقية.

رصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول منشور مدعوم بصور بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من شخص لتواصله معها من خلال أحد تطبيقات الهواتف الذكية منتحلاً صفة أحد رجال الشرطة فى إطار النصب والاحتيال عليها.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة "عنصر جنائى – مقيم بمنطقة أول العاشر من رمضان بالشرقية" وبحوزته "هاتف محمول "وبفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بغرض النصب على المواطنين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.