عمان: محادثات أمريكا وإيران ركزت على تهيئة الظروف المناسبة لاستئناف المفاوضات

أكدت عمان اليوم الجمعة، أنها توسطت في محادثات غير مباشرة بين أمريكا وإيران بشأن برنامج طهران النووي.

وأعلنت وزارة الخارجية العمانية ذلك في منشور على موقع التواصل الاجتماعي إكس.

وقالت سلطنة عمان إن وزير الخارجية بدر البوسعيدي التقى بشكل منفصل مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ثم مع المبعوث الخاص الأمريكي للشرق الاوسط ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وجاء في البيان العماني: "ركزت المشاورات على تهيئة الظروف المناسبة لاستئناف المفاوضات الدبلوماسية والفنية من خلال التأكيد على أهمية هذه المفاوضات في ضوء تصميم الأطراف على ضمان نجاحهم في تحقيق الأمن والاستقرار المستدامين".

ولم يكن هناك أي تعليق فوري من الجانبين الإيراني والأمريكي.

ونقلت وول ستريت جورنال عن مصادر حكومية أمريكية قولها إن القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمريكية في المنطقة، الأدميرال براد كوبر من المتوقع أيضا أن يشارك في المحادثات، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب ا).

وكان موكب يُعتقد أنه يحمل مسئولين أمريكيين، قد غادر مقر المحادثات الأمريكية الإيرانية بالعاصمة العمانية مسقط.

وغادرت السيارات قصرا على مشارف العاصمة العمانية، مسقط لمدة ساعة ونصف تقريبا.

ولم يدل المسئولون الأمريكيون بأي تعليق فوري. وكان المسؤولون الإيرانيون في الموقع قبل وصول الأمريكيين.

وكان موكب سيارات يُعتقد أنه يحمل مسئولين أمريكيين، قد وصل في وقت سابق اليوم للمشاركة في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بالعاصمة العمانية مسقط.

وشاهد صحفيو وكالة أسوشيتد برس (أ ب) الموكب وهو يدخل قصراً على مشارف مسقط، بالقرب من مطارها الدولي. وكانت إحدى المركبات ترفع أعلاما أمريكية.

ووصلت المركبات التي كانت تقل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في وقت سابق، وذكر التلفزيون الإيراني الرسمي أنه التقي بوزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي. ثم غادر الموكب لاحقاً إلى فندق يقيم فيه الإيرانيون بالقرب من المطار.

ويعتقد مسئولون أمريكيون، مثل وزير الخارجية ماركو روبيو أن النظام الديني في إيران الآن ، يمر بأضعف مراحله منذ الثورة الإسلامية عام 1979 وذلك بعد أن مثلت الاحتجاجات التي عمت مختلف أنحاء البلاد الشهر الماضي، أكبر تحد لحكم المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي (86 عاما) وردت قوات خامنئي بحملة قمع دموية أسفرت عن مقتل الآلاف واعتقال عشرات الآلاف، ما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى توجيه تهديدات عسكرية جديدة باستهداف إيران.

وبوجود حاملة الطائرات الأمريكية (يو.إس.إس أبراهام لينكولن) وسفن حربية أخرى في المنطقة إلى جانب المزيد من الطائرات المقاتلة، أصبحت أمريكا تمتلك على الأرجح القوة العسكرية اللازمة لشن هجوم إذا أرادت ذلك. لكن يبقى من غير المؤكد ما إذا كانت الهجمات يمكن أن تكون كافية لإجبار إيران على تغيير نهجها أو حتى إسقاط حكومتها.

من جانبه، حذر المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، الولايات المتحدة من أنه إذا "بدأوا حربا، فإنها هذه المرة ستكون حربا إقليمية".