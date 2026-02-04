 مقتل عشرات الأطفال الأفغان بسبب ذخائر غير منفجرة وألغام في 2025 - بوابة الشروق
الأربعاء 4 فبراير 2026 6:36 م القاهرة
مقتل عشرات الأطفال الأفغان بسبب ذخائر غير منفجرة وألغام في 2025

إسلام أباد (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 4 فبراير 2026 - 4:54 م | آخر تحديث: الأربعاء 4 فبراير 2026 - 4:54 م

قالت السلطات الأفغانية اليوم الأربعاء، إن الأطفال مثلوا ثلثي ضحايا الذخيرة غير المنفجرة في أفغانستان العام الماضي، مسلطة الضوء على المخاطر المستمرة بسبب عقود من الصراعات.

وقال محمد يوسف حمد، المتحدث باسم هيئة إدارة الكوارث الوطنية إن 193 انفجارا بسبب ذخيرة متبقية أسفرت عن مقتل 87 شخصا وإصابة 333 آخرين على مستوى البلاد. وأضاف أن نسبة الأطفال كانت 5ر67 % من الضحايا.

وذكر المسئول الأفغاني أنه تم تطهير58 كيلومترا مربعا من الأراضي التي تحتوي على ألغام وذخائر غير منفجرة خلال العام الماضي، كما تم إبطال مفعول 24 ألفا و720 لغما، وتوعية أكثر من مليوني شخص بمخاطر هذه المواد.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان يوناما أمس الثلاثاء، إن أفغانستان بها ثالث أعلى معدل إصابات ناجمة عن الذخائر المنفجرة في العالم، مؤكدة أن الذخائر لا زالت منتشرة على نطاق واسع في أنحاء البلاد.

