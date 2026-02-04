مسئولون أمريكيون: خطط المحادثات النووية مع إيران آخذة في الانهيار

أبلغت الولايات المتحدة، إيران، اليوم الأربعاء، أنها لن توافق على مطالب طهران بتغيير مكان وشكل المحادثات المقررة يوم الجمعة المقبل، وفقا لما صرح به مسئولان أمريكيان لموقع أكسيوس.

وقال المسئولان، إن "المحادثات النووية التي كان من المقرر عقدها بين الولايات المتحدة وإيران يوم الجمعة أُلغيت؛ بسبب تراجع إيران عن تفاهماتها بشأن مكان ومضمون اللقاء"، بحسب موقع "أكسيوس" الإخباري.

وأضاف المسئولان، أن "واشنطن أبلغت طهران أنها لن توافق على نقل المحادثات إلى سلطنة عُمان أو تغيير الصيغة الأصلية التي جرى الاتفاق عليها".

وأشار المسئولان، إلى أنه إذا كانت إيران مستعدة للعودة إلى الصيغة الأصلية، فإن الولايات المتحدة مستعدة للاجتماع هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل.

وقال أحد المسئولين: "نريد التوصل إلى اتفاق حقيقي بسرعة وإلا سيبدأ الناس في استكشاف خيارات أخرى"، في تلميح إلى تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة باستخدام القوة العسكرية.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قال أمس الثلاثاء، إن "التحضيرات جارية لانطلاق المفاوضات المرتقبة مع الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة"، مشيرا إلى أن "تحديد مكان وزمان المحادثات ليس أمرا معقدا"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.