جيش الاحتلال يزعم اغتيال قائد عسكري بالجهاد الإسلامي بغزة: أغلقنا معه الحساب

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن جيش الاحتلال وجهاز الشاباك اغتالا قائد لواء غزة في حركة الجهاد الإسلامي.

وقال الجيش في بيان، إنه اغتال علي الرزاينة الذي كان يشغل منصب قائد لواء شمال قطاع غزة في حركة الجهاد الإسلامي، مدعيًّا أن الاغتيال جاء ردًا على خرق اتفاقية وقف إطلاق النار خلال الليلة الماضية.

وفي البيان، زعم جيش الاحتلال أن الرزاينة كان يتولى المسئولية عن انتشار مقاتلي الجهاد الإسلامي وعن الخطة الدفاعية للواء شمال القطاع، كما كان أحد أعضاء المجلس العسكري للحركة.

وأشار إلى أن الرزاينة كان مسئولاً عن التنسيق مع حركة حماس لغرض تنفيذ عمليات إرهابية ضد قوات الجيش الإسرئيلي، وفق زعم البيان.

كما ادعى البيان، أن الرزاينة قاد خلال الحرب عملية احتجاز الأسرى الإسرائيليين لدى حركة الجهاد الإسلامي في شمال قطاع غزة، كما ادعى أنه كان يعمل منذ دخول اتفاقية وقف إطلاق النار إلى حيز التنفيذ على إعادة بناء قدرات لواء شمال القطاع.

وقال الجيش، إنه من خلال الغارة تم إغلاق الحساب مع الرزاينة الذي ادعى أنه كان متورطًا في عمليات خطيرة ضد إسرائيل.