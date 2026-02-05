رئيس الدوما الروسي يهاجم كايا كالاس: عليها مراجعة طبيب نفسي

انتقد رئيس مجلس "الدوما" الروسي فياتشيسلاف فولودين مفوضة الاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية كايا كالاس، داعيا إياها إلى مراجعة طبيب نفسي، وذلك ردا على تصريحات اتهمت فيها روسيا بمهاجمة دول أخرى.

وقال فولودين، في منشور عبر منصة "ماكس"، إن كالاس تدلي مرة أخرى بتصريحات تتعارض مع العقلانية والوقائع التاريخية، مشيرا إلى أنها زعمت أن روسيا هاجمت "ما لا يقل عن 19 دولة خلال المئة عام الماضية، بعضها ثلاث أو أربع مرات"، من دون أن تقدم أي قائمة تثبت ذلك.

وأضاف: "هذه القائمة غير موجودة.. ويقول الأطباء النفسيون إن جميع المشكلات تعود إلى الطفولة، وعلى كالاس أن تراجع طبيبا نفسيا"، بحسب موقع روسيا اليوم الإخباري.

وأكد فولودين أن روسيا "لا تبدأ الحروب بل تنهيها"، معتبرا أن تصريحات كالاس تعكس ضعفا في معرفتها بالتاريخ. وأضاف: "يبدو أنها لم تدرس التاريخ جيدا في المدرسة، أو ربما لم تدرسه على الإطلاق، وقد يفترض المرء أنها كانت تتغيب عن الحصص، خاصة في ظل المنصب الرسمي الرفيع الذي كان يشغله والدها آنذاك".

وأشار رئيس الدوما إلى أن والد كالاس شغل قبيل انهيار الاتحاد السوفيتي منصبا محوريا على الجبهة الأيديولوجية، وكان يعمل أيضا في القطاع المصرفي، مؤكدا أنه "كرس حياته كلها لقضية حزب لينين".



وختم فولودين بالقول إن كالاس، في مساعيها لإظهار موقف معادٍ لروسيا، "تتنكر لماضي والديها"، معتبرا أن ذلك يفسر حديثها عن الاحتلال السوفيتي المروع لإستونيا، وتصريحاتها بشأن هجمات روسية على دول أخرى، ودعواتها إلى فرض عقوبات أشد على موسكو.