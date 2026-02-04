الصحة العالمية: نحو 18 ألفا و500 مريض بحاجة لرعاية طبية متخصصة غير متوفرة بغزة

قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن أكثر من 18 ألفاً و500 مريض بحاجة إلى رعاية طبية متخصصة غير متوفرة في غزة.

وأشار غيبريسوس في تدوينة عبر حسابه على منصة شركة "إكس" الأميركية، اليوم الثلاثاء، إلى دعم الصحة العالمية وشركائها لعملية إجلاء 5 مرضى و7 مرافقين إلى مصر عبر معبر رفح أمس الاثنين.

وتابع أن المنظمة دعمت أمس الاثنين عملية الإجلاء الطبي لـ 5 مرضى من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح الحدودي، مشيراً إلى أنها "أول عملية إجلاء طبي تتم عبر هذا المسار منذ مارس 2025".

وشدد غيبريسوس على الضرورة الملحة لإعادة التأهيل والإعمار لتقليل اعتماد النظام الصحي على عمليات الإجلاء الطبي، بعد أكثر من عامين من الهجمات المتواصلة على غزة.

كما أكد ضرورة الإسراع في تعزيز الخدمات الصحية، بما فيها إمدادات المواد الطبية، وترميم المرافق المتضررة، وتوسيع الخدمات الحيوية من أجل بناء نظام صحي مرن ومستدام داخل غزة.

كما طالب غيبريسوس بإعادة فتح مسار الإحالة الطبية إلى الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، بشكل فوري لتسريع الوصول إلى الرعاية المنقذة للحياة.