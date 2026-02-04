يرى كريم بنزيما، لاعب الهلال السعودي، أن فريقه الجديد يشبه ريال مدريد في احترافيته.

وقال بنزيما في تصريحات عبر حساب الهلال الرسمي: "لدي مشاعر جيدة، أنا سعيد بالتواجد هنا بعد مشاركتي الأولى في التدريب، التقيت بالفريق والمدرب، وسعيد بكوني جزء من الفريق".

وأضاف: "إنه فريق عظيم وتاريخ عظيم، لقد فازوا بالكثير من البطولات، كل شيء جيد والجماهير رائعون".

وأكمل: "إنهم يلعبون بشكل جيد ولديهم لاعبين رائعين، وعقلية ومنظومة عمل ممتاز، لذلك أنا معجب بهذا الفريق من قبل، إنه يشبه ريال مدريد هنا في آسيا."

وقبل أن يتابع: "سبق وأن لعبت أمامهم مع مدريد، لم تكن مباراة سهلة، لقد كانت مباراة رائعة، لذلك امتلك ذكريات جيدة، واليوم أنا سعيد لأنني لاعب في الهلال."

وأتم: "نمتلك فريقا جيدا وجمهورا رائعا .. معا سنحقق البطولات"