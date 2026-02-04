حماة الوطن يعقد أول اجتماع لهيئته البرلمانية بالنواب: خدمة المواطن أولوية

عقد حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق محمد عباس حلمي، الاجتماع التنظيمي الأول للهيئة البرلمانية للحزب في مجلس النواب المصري، بالتزامن مع انطلاق أعمال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث للمجلس.

وجاء الاجتماع بحضور اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب وكيل مجلس الشيوخ، واللواء طارق نصير، الأمين العام، والدكتور أحمد العطيفي، أمين التنظيم ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، والنائب هاني العتال، مساعد رئيس الحزب وأمين أمانة الإعلام المركزية.

وناقش الاجتماع، بحضور أعضاء مجلس النواب عن الحزب، خطة عمل الهيئة البرلمانية في الفترة المقبلة على المستويين الرقابي والتشريعي، إلى جانب الدور المجتمعي والخدمي.

وأكد الفريق محمد عباس حلمي أن حزب حماة الوطن، من خلال أعضائه في مجلس النواب، سيكون له دور بارز في صياغة التشريعات وممارسة الرقابة بما يتناسب مع طبيعة المرحلة، مشددًا على أهمية القيام بالدور الخدمي في قضاء حوائج المواطنين.

من جانبه، شدد اللواء أحمد العوضي على أهمية تعزيز الأداء البرلماني لأعضاء الحزب، سواء على المستوى الرقابي أو التشريعي أو الخدمي، مؤكدًا ضرورة توافق مواقف الأعضاء تحت قبة البرلمان مع رؤية الحزب.

بدوره، أكد النائب هاني العتال أن أعضاء المجلس يقع عليهم دور كبير في تنفيذ رؤية الحزب، من خلال تفعيل الأدوار الرقابية والتشريعية، مشيرًا إلى أن نواب حماة الوطن في مجلسي النواب والشيوخ على قدر المسؤولية في تحقيق آمال وطموحات أبناء الشعب المصري.

وقال النائب أحمد العطيفي، أمين التنظيم ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب: «نحمل على أكتافنا هموم المواطن… وهدفنا تحقيق طموحات من وثقوا فينا في السباق الانتخابي».

وشدد العطيفي على أهمية التنسيق بين الأعضاء فيما يُطرح تحت قبة البرلمان، مؤكدًا أنه لا تُفرض قيود على أعضاء الهيئة داخل المجلس، مع ضرورة الالتزام باللائحة الداخلية للحزب فيما يخص آليات التنسيق.

وأشار إلى أنه سيكون هناك تواصل دائم مع منسقي المحافظات للهيئة البرلمانية، لتسهيل التواصل بما يحقق أهداف ورؤية الحزب، مؤكدًا استهداف أداء دور متوازن من خلال الرقابة والتشريع بما يخدم الوطن والمواطنين، إلى جانب أهمية وجود مكتب خدمات لكل نائب في مختلف الدوائر على مستوى الجمهورية.