الأهلي يبدأ مفاوضات لحضور السعة الكاملة لجماهيره أمام الجيش الملكي

بدأ مسؤولو النادي الأهلي، مُخاطبة الجهات الأمنية من أجل الحصول على السعة الكاملة لإستاد القاهرة لحضور مباراة الجيش الملكي المغربي.

ويلعب الأهلي مع الجيش الملكي مساء يوم 13 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية لمباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتأمل إدارة الأهلي في الحصول على السعة الكاملة من أجل ضمان الحشد الجماهيري لتقديم عرض قوي ونتيجة جيدة للفريق الأحمر أمام الجيش الملكي حتى يؤكد الأهلي أحقيته بقمة المجموعة والتأهل لربع نهائي البطولة والزحف نحو استعادة لقب دوري أبطال أفريقيا.