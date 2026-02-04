سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قتل الجيش الإسرائيلي 8 فلسطينيين، بينهم طفلة، وأصاب آخرين، فجر الأربعاء، بقصف استهدف خيام نازحين ومنزلا وتجمعا لمواطنين بقطاع غزة، ضمن خروق مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار منذ أكتوبر الماضي.

وأفادت مصادر طبية للأناضول بوصول جثامين 8 فلسطينيين وعدد من المصابين إلى مستشفيات القطاع، جراء القصف الإسرائيلي.

وأوضح شهود عيان للأناضول أن القصف (لم يذكروا طبيعته) استهدف خياما للنازحين في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما استهدف قصف مدفعي منزلا في حي التفاح شرقي مدينة غزة، وأحد شوارع حي الزيتون جنوبي المدينة، بحسب شهود.

ومنذ سريان الاتفاق، قتل الجيش الإسرائيلي 526 فلسطينيا وأصاب 1447 آخرين ضمن خروقاته اليومية للاتفاق، بحسب معطيات رسمية.

وأنهى الاتفاق حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 واستمرت عامين، وخلفت نحو 72 ألف شهيد وما يزيد على 171 ألف جريح فلسطينيين، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية.