استشهاد 9 فلسطينيين في قصف مدفعي إسرائيلي على مناطق متفرقة من غزة

نشر في: الأربعاء 4 فبراير 2026 - 8:05 ص | آخر تحديث: الأربعاء 4 فبراير 2026 - 8:05 ص

استشهد 9 فلسطينيين وأصيب آخرون فجر اليوم الأربعاء، في قصف مدفعي شنه الجيش الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية، أن5 مواطنين بينهم طفلة استشهدوا وأصيب آخرون جراء قصف مدفعية الجيش الإسرائيلي خيام المواطنين في حييّ الزيتون والتفاح شرق مدينة غزة.

وأضافت المصادر، أن أربعة فلسطينيين قتلوا وأصيب آخرون، إثر قصف مدفعي استهدف خيام النازحين في منطقة قيزان رشوان جنوب مدينة خان يونس.

وأشارت الوكالة إلى أنه منذ بدء تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، استشهد 529 فلسطينيا وأصيب أكثر من 1460 آخرين.


