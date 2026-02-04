إعلام إيراني: قرارات هيكلية وإدارية كبرى في قطاع الدفاع استجابة للتهديدات الجديدة

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، بأن طهران تعتزم الإعلان - قريبًا - عن قرارات هيكلية وإدارية كبرى في قطاع الدفاعي؛ استجابة للتهديدات الجديدة.

وأشار موقع «نورنيوز» الإيراني، إلى اتخاذ قرارات مهمة على المستويين الهيكلي والإداري في القطاع الدفاعي للبلاد، وعلى أعلى المستويات، سيتم الإعلان عنها قريبا.

وأضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «بهدف تعزيز التماسك وزيادة الكفاءة في مجال القيادة الدفاعية، وبما يتناسب مع طبيعة التهديدات الجديدة، اتخذت قرارات مهمة على المستويين الهيكلي والإداري في القطاع الدفاعي للبلاد وعلى أعلى المستويات، وسيتم الإعلان عنها قريبًا».

يأتي ذلك فيما تستمر الجهود الدبلوماسية المكثفة في الشرق الأوسط لتخفيف التوتر بين إيران والولايات المتحدة، مع إشراك عدد من الدول الإقليمية في المفاوضات المرتقبة بتركيا الجمعة القادم.

ودُعيت مصر والسعودية وقطر والإمارات وباكستان وعُمان للمشاركة في محادثات إسطنبول بشأن إيران، وفقا لمراسل «إيكونوميست» ومصادر إقليمية لوكالة «رويترز».

من جانبه، قال مسئول إقليمي لـ«رويترز»، اليوم الأربعاء، إن إيران قررت نقل المحادثات مع الولايات المتحدة من إسطنبول إلى سلطنة عمان، رغبة منها في أن تكون هذه المحادثات استكمالا للمفاوضات السابقة التي جرت هناك بشأن برنامجها النووي.

وأوضح المسئول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن إيران أكدت منذ البداية أنها ستناقش برنامجها النووي فقط في المحادثات، بينما ترغب واشنطن في إدراج قضايا أخرى على جدول الأعمال.

وأضاف أن طهران على علم بأن دولا في المنطقة دعيت للمشاركة في المحادثات في إسطنبول خلال عملية الترتيب لها.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة ضغوط من الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل على إيران مع انطلاق مظاهرات شعبية فيها أواخر ديسمبر الماضي، احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وتعتبر إيران أن الولايات المتحدة تسعى عبر العقوبات والضغوط وإثارة الاضطرابات، إلى توفير ذريعة للتدخل الخارجي وصولا لتغيير النظام فيها، وتتوعد بردّ «شامل وغير مسبوق» على أي هجوم يستهدفها، حتى لو كان «محدودا»، وفق بعض التصريحات والتسريبات الأمريكية.

وتتهم إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول طهران إن برنامجها النووي مصمم للأغراض السلمية، بما في ذلك توليد الكهرباء.