وفاة عامل قطار في ألمانيا إثر هجوم أحد الركاب عليه أثناء فحصه للتذاكر

لقي عامل قطار في ألمانيا حتفه، بعدما هاجمه أحد الركاب على متن قطار إقليمي أثناء فحصه تذاكر الركاب، بحسب ما ذكرته الشرطة، اليوم الأربعاء.

وتعرض عامل القطار (36 عاما) للهجوم مساء أمس الأول الاثنين، بينما كان القطار يغادر محطة لاندشتول، في جنوب غرب فرانكفورت.

ولم يكن الراكب (26 عاما) يحمل تذكرة، وطُلب منه مغادرة القطار قبل أن يقوم بمهاجمة الموظف الذي أصيب بجروح خطيرة.

وقدم الركاب الإسعافات الأولية للموظف وأبلغوا الشرطة. وتم إنعاش عامل القطار في مكان الحادث قبل أن يتم نقله إلى المستشفى، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة في وقت لاحق متأثرا بجراحه.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إنه تم إلقاء القبض على المشتبه به، وهو مواطن يوناني مقيم في ألمانيا، في مكان الحادث.