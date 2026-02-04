 النائب إيهاب منصور: نناقش صيانة السيارات الصديقة للبيئة وبجوارنا أكوام القمامة تملأ الشوارع - بوابة الشروق
الأربعاء 4 فبراير 2026 1:12 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد أزمة إمام عاشور.. ما تقييمك لعقوبة الأهلي؟

النتـائـج تصويت

النائب إيهاب منصور: نناقش صيانة السيارات الصديقة للبيئة وبجوارنا أكوام القمامة تملأ الشوارع

صفاء عصام الدين
نشر في: الأربعاء 4 فبراير 2026 - 12:52 م | آخر تحديث: الأربعاء 4 فبراير 2026 - 12:52 م

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب المصري الحكومة بالاهتمام بالملف البيئي، منتقدين انتشار التلوث والقمامة، في الوقت الذي يناقش فيه المجلس اتفاقية منحة لدعم السيارات الصديقة للبيئة.

وقال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي: «سيارة صديقة للبيئة وبجوارها كوم زبالة، سيارة صديقة للبيئة وبجوارها كوم تراب نَشِمُه، وأتوبيسات نقل عام تملأ الشوارع عوادم طوال اليوم».

وتساءل منصور: «من يراقب وسائل النقل التابعة للدولة؟».

جاء ذلك خلال مناقشة المجلس، في جلسته العامة اليوم، منحة مقدمة من كوريا الجنوبية لمشروع تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء (الصديقة للبيئة) لمراكز التدريب المهني في مصر بقيمة 10 ملايين دولار.

في السياق نفسه، تحدث النائب حسام المندوه، عن حزب مستقبل وطن، عن أزمة انتشار القمامة، مشيرًا إلى المفارقة بين الاتجاه لتطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء والواقع البيئي، قائلًا: «سيارات صديقة للبيئة والقمامة في كل مكان، لا نكاد نرى المباني من حولنا».

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك