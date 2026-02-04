سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

رصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول منشور مدعوم بصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاءات باستغلال سيدة لطفل في أعمال التسول واستجداء المارة بمحافظة القليوبية.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط والد الطفل المشار إليه، المقيم بمنطقة القناطر الخيرية بالقليوبية. وبمواجهته أقر بأن السيدة الظاهرة بصحبة الطفل هي جدته، وأنها قامت باستغلاله في أعمال التسول، ثم فرت هاربة عقب تداول المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السيدة المذكورة بمحافظة الشرقية، وبرفقتها الطفل الظاهر في الصورة. وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة المصرية مباشرة التحقيقات.