ضبط المتهم بقتل شاب جامعي بسبب الإتاوة في السيدة زينب

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على المتهم بإنهاء حياة طالب جامعي بالسيدة زينب، بعد رفضه دفع إتاوة أثناء عودته إلى المنزل.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا أفاد بمقتل شاب على يد شخص في منطقة السيدة زينب.

وجرى الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتبين أن الضحية لقي مصرعه على يد شخص يُدعى "زياد"، إذ اعترض طريق المجني عليه وطلب منه مبلغًا ماليًا، وعندما رفض الانصياع لتهديداته، لم يتردد المتهم في استخراج "مطواة" وسدد له طعنات في أذنه وجنبه وكتفه؛ ليسقط الشاب غارقًا في دمائه وسط ذهول المارة.