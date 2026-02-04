الشرع يؤكد الالتزام بحقوق الأكراد دستوريا

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع خلال لقائه في دمشق اليوم مع وفد من "المجلس الوطني الكردي" التزام الدولة السورية بضمان حقوق المواطنين الأكراد في الإطار الدستوري.



وأعرب الوفد الكردي عن ترحيبه بالمرسوم الرئاسي رقم 13، معتبراً إياه خطوة مهمة لتعزيز الحقوق الثقافية والاجتماعية وصون الخصوصية الكردية في سوريا.



ويأتي هذا اللقاء في سياق تنفيذ الاتفاق الأمني والإداري المبرم مؤخراً بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية"(قسد)، والذي ينص على وقف إطلاق النار وانتشار قوات الأمن الداخلي الحكومية في مدن الحسكة والقامشلي، إلى جانب استعادة إدارة مؤسسات الدولة في تلك المناطق.

وشهد اليوم الثلاثاء دخول قوات الأمن الداخلي إلى مدينة القامشلي شمال شرق سوريا، بعد أن بدأت أمس الاثنين بتنفيذ انتشارها في مدينة الحسكة ومنطقة الشيوخ جنوبي عين العرب (كوباني) في ريف حلب الشرقي.

ويهدف الاتفاق إلى إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية والإدارية في المناطق ذات الغالبية الكردية، ويشمل تشكيل فرقة عسكرية تضم ثلاثة ألوية من "قسد" تُدمج ضمن الجيش السوري، إضافة إلى لواء خاص بـ"قوات كوباني"، في إطار مساع لتعزيز وحدة الدولة السورية وإنهاء الانقسامات الأمنية في شمال شرق البلاد.