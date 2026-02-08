خلف الحبتور يستعد لإطلاق مشروع ضخم في دمشق بالتنسيق مع الحكومة السورية

أعلن رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور الإماراتية، خلف الحبتور، الوصول إلى مراحل متقدمة من الاستعدادات، بالتنسيق مع الحكومة السورية، للإعلان عن مشروع ضخم يبدأ في دمشق، على أن تتبعه مناطق أخرى قريباً.

وقال الحبتور في منشور على صفحته بموقع «فيسبوك،» اليوم الأحد: «نتابع بفرحٍ كبير الوفود العربية والدولية التي تزور سوريا، وما يرافقها من اتفاقيات تعاون وإعلانات استثمارية، هذا الحراك يعكس أملاً حقيقياً بمستقبل أفضل، وسوريا وشعبها يستحقون كل خير».

‏وأضاف: «من جانبنا، قمنا بخطوة أولى نعتبرها بداية عملية عبر قطاع السيارات، حيث أسّسنا معارض ومراكز لخدمات السيارات، مؤكداً أن «سوريا وأهلها يعملون بحب وإخلاص وتفانٍ لإعادة بناء بلدهم».

وأكمل: «يسعدنا أن نكون إلى جانبهم في هذه المرحلة المفصلية من إعادة الإعمار، وأن نُسهم في تأمين آلاف فرص العمل للسوريين بإذن الله.. أنا متفائل جداً، وواثق وأؤمن بأن العمل الجاد والشراكة الصادقة هما الطريق إلى البناء والاستقرار».

وبحث وفد حكومي سوري مع رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور الإماراتية، خلف الحبتور، خلال اجتماع عقد يوم الخميس الماضي بدبي، آفاق التعاون الاقتصادي وإقامة مشاريع استثمارية جديدة في سوريا.

وأعرب الحبتور، وقتها عن التزامه بالاستثمار المسئول في سوريا، والمساهمة في دعم جهود إعادة البناء، مشدداً على أهمية الشراكة وحماية الاستثمار لضمان تحقيق أثر تنموي مستدام يعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع.

ويُعدّ خلف أحمد الحبتور من أبرز رجال الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور التي أسسها عام 1970، والتي تحوّلت من شركة مقاولات صغيرة إلى مجموعة اقتصادية كبرى تضم شركات عاملة في قطاعات الضيافة والعقارات والسيارات والتعليم والنشر، وتوفّر آلاف فرص العمل داخل الإمارات وخارجها.

وتولّى الحبتور، خلال مسيرته، عدداً من المناصب منها عضوية المجلس الوطني الاتحادي ومجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي ورئاسة بنك دبي التجاري، وهو حالياً رئيس مجلس إدارة شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين.