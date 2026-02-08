أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة زيسكو الزامبي، المقرر لها في الثالثة عصر اليوم الأحد على ستاد ليفي مواناواسا، في إطار مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : مهدي سليمان.

خط الدفاع : أحمد خضري – محمود حمدي "الونش"- حسام عبد المجيد – محمد إبراهيم.

خط الوسط : محمد إسماعيل – يوسف وائل "فرنسي" – أحمد حمدي.

خط الهجوم : أحمد شريف – ناصر منسي – عدي الدباغ.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي والسيد أسامة ومحمد شحاتة وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمد السيد ومحمد حمد.