اللجنة المصرية لإغاثة غزة: توفير حزم إيواء للفلسطينيين العائدين من مصر إلى القطاع

قال محمد منصور المتحدث الإعلامي للجنة المصرية لإغاثة أهالي غزة، إن اللجنة تستعد لاستقبال أهالي غزة العائدين من مصر بعد تلقي العلاج، في مجمع ناصر الطبي بخان يونس، بعد فتح معبر رفح البري الحدودي جنوب قطاع غزة، بالاتجاهين أمام حركة تنقل المرضى والمواطنين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة "on"، أن اللجنة ستوفر حزم إيواء فورية للمواطنين العائدين، والمكونة من خيمة وبطانية، بالإضافة للطرود الغذائية والصحية وغيرها، موضحًا أن فرق النجدة ستوفر للعائدين مياه الشرب وكل المستلزمات الإضافية التي يحتاجونها.

وأشار إلى أن أعداد العائدين بلغت قرابة الـ45 مواطنًا تم علاجهم في مصر، مؤكدا أنهم أشادوا بالمعاملة الطبية التي تلقوها داخل المنشآت الطبية، ومن الأهالي، بالإضافة لستقبال الهلال الأحمر المصري لهم بالورود والهدايات والأطعمة على المعبر.

وتابع: "كل من جاء من جمهورية مصر العربية تحدث عن الدور التاريخي في خدمة ابناء شعبنا".

كما أوضح منصور أن اللجنة المصرية افتتحت 18 مدرسة مجهزة داخل مخيماتها، وزودتها بمعلمين ذوي كفاءة، تم اختيارهم بعد اختبارات رسمية، مضيفًا أن اللجنة تعمل مع المؤسسات الأممية لتشغيل المدارس وإعادة الطلاب لمقاعد الدراسة.

ولفت إلى أن اللجنة عملت على ترميم أكثر من 250 خيمة تعليمية في رفح، بالإضافة لأكثر من 200 خيمة في خان يونس.