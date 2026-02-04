رموز وعشاق الفن التشكيلي يشاركون محمد عبلة معرضه «الرسم على الماء» بجاليري ضي الزمالك

شارك رموز وعشاق الفن التشكيلي، الفنان الكبير الدكتور محمد عبلة، افتتاح معرضه الجديد "الرسم على الماء"، مساء الثلاثاء، بجاليري ضي الزمالك، والذي يستمر مع ورش فنية لمدة شهر ونصف.

وافتتح الناقد التشكيلي هشام قنديل رئيس مجلس إدارة مؤسسة أتيليه العرب للثقافة والفنون، والفنان طارق الكومي نقيب التشكيليين، والفنان الدكتور سامي البلشي، والناقد الفنان حكيم جماعين، معرض محمد عبلة، وسط حضور غير عادي لرموز وعشاق الفن التشكيلي، الذين أحاطوا عبلة خلال انشغاله بألوانه وأدواته الفنية، مقدما تجربة بصرية رائعة أثارت إعجاب كل الحضور.

وقال الناقد التشكيلي هشام قنديل: نحن هنا في ضي الزمالك مع حدث فني قل أن يحدث لعبقريته، وإبداعه، هو فن يولد ويتجلي أمام الجمهور، يولد من رحم عبقري، حاضر الإبداع، أصيل الموهبة سريع البديهة، يعتبر الجمهور شاهدا حاضرا ومشاركا في العمل الفني، فتجربة الكبير محمد عبلة تجربة فريدة تشارك الجمهور لحظة الميلاد.

وأضاف قنديل: تجربة وورشة ومعرض "الرسم على الماء" تحمل ما في الماء من خفة وسلاسة وعنفوان وحياة، وكما نعلم من الدين بالضرورة أن "وجعلنا من الماء كل شئ حي"، استطاع عبلة أن يقطف هذا السر عن الماء، يلقى فوقه الألوان فتتشكل كل اللوحة بعفوية وعبقرية تجمع بين عفوية الماء وعبقرية و عقلانية محمد عبلة الذي عرف السر فأنتج فنا.

وتابع قنديل: عبقرية عبلة تخرج اللوحة طازجة مرنة حية نابضة من ماء جعله الله سر الحياة، فن كتب له الحياة، وسيبقى خالدا.

يتضمن معرض "الرسم على الماء" أكثر من خمس ورش فنية يقيمها الفنان محمد عبلة بتقنية جديدة تعرض لأول مرة بهذا الزخم في مصر، كما يتضمن معرضا بمخرجات إنتاج هذه الورش، إضافة إلي عرض مجموعة من اللوحات السابقة التي أنتجها الفنان الكبير محمد عبلة بنفس الخامة وقدمها في معرضه "الطريق إلي الحرير" في قاعة أفق بمتحف محمد محمود خليل.

وينظم جاليري ضي الزمالك علي هامش الحدث الكبير، حوارات وندوات تشكيلية مفتوحة مع الفنان الكبير محمد عبله الحائز علي أكبر جائزة في الفن التشكيلي وهي وسام جوته للفنون من ألمانيا.