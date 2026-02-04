ريمس يفوز بثلاثية أمام لومان في بطولة كأس فرنسا

تغلب نادي ريمس على ضيفه، لومان، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، لحساب منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس فرنسا.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب أوجست ديلاون، جيدة المستوى، وسط سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجريات اللعب، مع أفضلية نسبية من جانب نادي ريمس.

وتقدم نادي ريمس في النتيجة بالدقيقة 39، عن طريق ثيو ليوني، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 71.

وفي الدقيقة 85، تمكن اللاعب، ياسين بنحطب من تسجيل الهدف الثالث، بعد صناعة من اللاعب، كيتو ناكامورا.

وبتلك النتيجة، يتأهل نادي ريمس إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس فرنسا، فيما يشهد الدور ثمن النهائي مواجهات قوية أخرى، أبرزها نيس أمام مونبيليه، ولوريان أمام باريس إف سي.