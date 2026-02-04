المستشار الألماني يبدأ اليوم أول جولة له في منطقة الخليج

يبدأ المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم الأربعاء أول جولة له في منطقة الخليج، في أعقاب تصاعد التوتر في إيران ومحيطها.

ويستهل ميرتس جولته بزيارة السعودية، تليها قطر ثم الإمارات.

ويعتزم ميرتس تعزيز الشراكة مع الدول الثلاث في عالم يشهد إعادة ترتيب، مع تركيز خاص على توسيع التعاون في مجال الطاقة مع الدول الغنية بالنفط والغاز.

كما ستتناول الزيارة قضايا تتعلق بصادرات الأسلحة. وقد اتسمت سياسات ألمانيا بشأن تصدير أسلحة إلى الدول الثلاث بتحفظ شديد خلال السنوات الماضية، وتسعى حكومة ميرتس الآن إلى تخفيف هذا النهج التقييدي.

وسيكون تصاعد الوضع في إيران من القضايا الرئيسية المطروحة، إذ تجددت المخاوف مؤخرا من اندلاع حرب جديدة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد مرارا القيادة في طهران بشن ضربات عسكرية، على خلفية قمع القوات الحكومية للمتظاهرين خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، حيث أفادت تقارير بمقتل آلاف، وربما عشرات الآلاف من الأشخاص. وعزز الجيش الأمريكي وجوده في المنطقة بشكل ملحوظ منذ مطلع يناير الماضي، إلا أن تقارير أشارت إلى احتمال إجراء مفاوضات مع إيران.