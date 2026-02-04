تشكيل الزمالك المتوقع أمام كهرباء الإسماعيلية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يستعد نادي الزمالك مساء اليوم الأربعاء، لمواجهة كهرباء الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة 17 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

يدخل الزمالك اللقاء بقيادة معتمد جمال المدير الفني ولديه 25 نقطة من 13 مباراة، حقق الفوز في 7 وتعادل في 4 وخسر مباراتين، سجل لاعبوه 20 هدفاً، واستقبلت شباكهم 9 أهداف.

يسعى الزمالك لاستغلال الحالة المعنوية للفريق بعد انتصاراته الأخيرة المتتالية على بتروجت بنتيجة 2- صفر محلياً، قبل الفوز على المصري 2-1 في كأس الكونفدرالية الإفريقية رغم الصعوبات التي تواجه الفريق في الفترة الماضية.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد خضري، محمد إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمود حمدي الونش.

الوسط: محمد إسماعيل، أحمد حمدي، آدم كايد.

في الهجوم: ناصر منسي، خوان بيزيرا، شيكو بانزا.